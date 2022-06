8 Tipps fürs Wohnen im Grünen

Manchmal ist weniger mehr: Auf diesem Balkon werden Pflanzen zwar eher sparsam eingesetzt, doch der Effekt ist dennoch eindrucksvoll. Das liegt vor allem an den schönen Übertöpfen in dunkelrot und gold sowie an den strahlend weißen Dekorationselementen, die einen Frosch und eine kleine Gruppe Pilze darstellen. So wird die Naturerfahrung in den städtischen Kontext eingebunden, ohne überladen oder kitschig zu wirken.