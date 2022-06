8 Wege zu einem schönerem Bad

Wir haben alle schon einmal eine Wand gesehen, die vom Rest des Raumes hervorsticht. Meistens sieht man die allerdings in Wohn- oder Schlafzimmern. Warum aber sollte so ein Akzent nicht auch im Bad toll aussehen? Der perfekte Kandidat für solch eine Gestaltung ist die Wand, an welcher sich Waschbecken und Spiegel befinden. Je nach Geschmack könnt ihr so mehr oder weniger Wow-Effekt in euer Bad bringen.