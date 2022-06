Kleiner Raum stilvoll genutzt

Um kleine Räume geschickt voneinander abzugrenzen, ohne sie dabei gleich noch viel kleiner wirken zu lassen, braucht es kreative Lösungen. Eine davon ist bestimmt dieses robuste weiße Regal mit Verglasung in der Mitte, das gleich mehrere Funktionen zusammen erfüllt: Erstens bietet das Bücherregal viel Stauraum für allerlei Utensilien, was ja eigentlich die Hauptfunktion eines solchen Möbelstücks ist. Zweitens fungiert das Regal als elegante Trennwand von zwei Wohnbereichen, wobei es drittens für ausreichend Lichtdurchlässigkeit sorgt, was bei kleinen Apartments fundamental ist, damit sie an Offenheit und Größe gewinnen. Und Sinn und Zweck der Verglasung? Wir würden sagen, ein ästhetischer Zusatz, der wieder mit demselben flächen- und lichtmaximierenden Spiegelprinzip arbeitet, wie wir es bereits in der Küche angetroffen haben.