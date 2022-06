6 Ideen, mit denen eure Hausfassade auf den ersten Blick überzeugt

Die Fassade eines Hauses ist dessen Visitenkarte, ist es doch das Erste, was man zu sehen bekommt. Ein Haus ist ein Ganzes und sollte auch so betrachtet werden. Was ein schönes Interieur angeht, so sollte daher genau soviel Wert auf die Gestaltung der Außenwände gelegt werden. Doch das ist häufig einfacher gesagt als getan, gibt es doch schier unzählige Möglichkeiten hinsichtlich Stil und Design. So lässt sich zwischen Material, Farbe, Form und Größe auswählen – da fällt die Entscheidung häufig besonders schwer. Inspirationen und wie ihr für einen absoluten Blickfang sorgen könnt, geben euch die folgenden Bilder. Ihr werdet erstaunt sein, was alles möglich ist!