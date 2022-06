14 tolle Treppen, die wirklich auffallen

In einer kleinen Ecke platziert, schießt diese Wendeltreppe wie ein Baum hoch in die oberen Stockwerke des Hauses. Das Spiral-Design sieht fast so aus, als würde es nicht in den vorhandenen Raum passen und gleich durch die Wände brechen. Die perfekte Treppe für alle, die es rustikal und natürlich mögen. Mit dem richtigen Experten an der Hand ist auch solch ein Design kein Problem!