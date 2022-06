Modernes Einfamilienhaus mit klassischen Elementen

Wohnzimmer und Küche sind offen. Der Holzboden des Wohnzimmers wirkt edel und warm. Zusammen mit der braunen Ledercouch und der klassischen Hängeleuchte in der Mitte des Raumes verleiht er dem Raum einen traditionellen Hauch. Zugleich wird das Wohnzimmer an der Decke mit modernen Lichtelementen erhellt. Für besonders viel Gemütlichkeit sorgt vor allem in der kalten Jahreszeit der Kamin in der Ecke neben der großen Terrassentür.