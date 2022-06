homify 360°: Münchner Wohnung mit Fashionfaktor

Mode und Architektur haben mehr gemeinsam als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. So ist es nicht verwunderlich, dass Menschen, die in der Modebranche tätig sind auch in Sachen Eigenheim einen hohen Designanspruch haben. Bei der Gestaltung dieser Wohnung im Münchner Szene-Stadtteil Schwabing ging es deshalb in erster Linie darum, maßgeschneiderte Lösungen für die Bauherrin zu finden, die selbst aus dem Modebereich kommt. Für Farben, Schnitte oder Materialien haben Fashionpeople natürlich einen ganz besonderen Blick – umso stimmiger sollte also auch das Gesamtkonzept sein. In enger Zusammenarbeit mit ihren Auftragsgebern haben die Experten VONMEIERMOHR ARCHITEKTEN eine Wohnung gestaltet, die, angefangen bei der Aufteilung des Grundrisses über die Lichtplanung oder Wahl der Möbel bis hin zu kleinen Details wie den Nähten der Sitzkissen, individuell auf die Wünsche der beiden Bauherren abgestimmt wurde. Dabei herausgekommen ist ein luftiges, modernes und rundum stimmiges Wohnkonzept, das garantiert nicht so schnell aus der Mode kommt: