9 rustikale Küchen

Auf diesem Bild sehen wir eine rustikale Küche par excellence – denn wie könnte sie noch uriger und ländlicher gestaltet werden? Die Verwendung von Holz in den Küchenfronten sticht uns hier zwar nicht sofort ins Auge, aber dafür die dunkelgrün lackierten Türen, die tatsächlich aus Holz gefertigt wurden. Umrahmt werden die grünen Fronten mit sandfarbenen Fliesen. Und die warme Farbe der Fliesen wird auch auf dem Boden fortgesetzt: Der mit Naturstein geflieste Boden harmoniert zudem hervorragend mit der Holzdecke.

Auch was die Einrichtung betrifft, erfüllt diese Küche all unsere Vorstellungen: Das restliche Mobiliar passt sich ebenso dem urigen Charme des Raumes an. Auf dem Tisch mit gedrechselten Beinen werden – wie es sich für eine rustikale Küche gehört – die Kochutensilien zur Schau gestellt und in geflochtenen Körben sind auch Kleinigkeiten bestens aufgehoben. Und Töpfe? Die werden natürlich erwartungsgemäß an einer Vorrichtung an der Decke aufgehangen.