Rustikales Traumhaus in den Bergen

Vom Wohnbereich führt eine wunderschöne, alte Treppe in die obere Etage. Und da in diesem Haus alles bis ins kleinste Detail durchgestylt ist, wurde sogar unter dem Treppenaufgang mit einer Anrichte, frischen Blumen, einigen Dekoelementen und dem passenden Kunstwerk an der Wand zu einer wohnlichen Atmosphäre beigetragen.