Bungalow mit geheimnisvollem Twist!

Soweit so gut: Hier seht ihr einen klassischen und dennoch besonders hübsch gestalteten ebenerdigen Bungalow. Eingebettet in die nahezu märchenhafte Landschaft, die jeden Garten- und Naturliebhaber erfreuen würde, wartet das Gebäude mit malerischer, weißer Farbgebung auf. Eine großzügige Terrasse in selbiger Farbgebung begleitet dieses bezaubernde Ambiente.

Der Bungalow ist mit einem Zeltdach versehen, das mediterranes Flair verbreitet. Oftmals wird der Bungalow allgemein mit dem Flachdachhaus gleichgesetzt. Dies ist jedoch so nicht korrekt, denn zwar besitzt ein Großteil dieser Häuser ein Flachdach, ein Bungalow kann jedoch durchaus auch ein Walmdach, Zeltdach oder eine andere Dachform aufweisen. Warum allerdings genau dieses Haus im beliebten Bungalow-Stil eine solche Dachkonstruktion aufweist, verraten die nun folgenden Bilder..