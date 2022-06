Maximaler Architekturgenuss auf minimaler Fläche!

Wirklich beeindruckend präsentiert sich die Fassade des Hauses in klassischem Weiß. Das Haus überrascht mit seiner ungewöhnlichen Formgebung und einer starken Vertikalen. Ein großer Kubus fungiert als Fundament. Darauf wurde ein weiteres Modul gebaut, das selbst an ein kleines Haus mit Satteldach erinnert. Es ist von einer großen Terrasse umgeben, die sich auf dem Dach des ersten Moduls befindet und zusätzlich von einem Balkon im ersten Stockwerk ergänzt wird. Weiße Fassade gliedert sich in zwei vertikalen Streifen mit großzügigen Fenstern, die viel natürliches Licht in den Innerraum lassen.