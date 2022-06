Das schönste Haus der Straße!

In der bezaubernden Altstadt von Viladecavalls in Barcelona haben die Architekten von Cabré i Diaz Arquitectes eine ganz erstaunliche Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1900 vorgenommen. In faszinierenden Bildern des Fotografen Javier Almar dürfen wir heute ein Projekt genießen, das man unter keinen Umständen verpassen sollte. Erlebt mit uns einen absoluten Wohntraum, bei dem euch der Atem stockt!