Shigeru Ban – Pritzker-Architektur-Preisträger 2014

Am 24.03.2014 wurde der diesjährige Preisträger des sogenannten Nobelpreises der Architektur bekanntgegeben: Es ist Shigeru Ban, ein zeitgenössischer japanischer Architekt, der vor allem mit seinen außergewöhnlichen Konstruktionen aus Papier und Karton von sich reden machte und dessen Werk durch eine ungewöhnlichen Verzahnung von material- und konstruktionstechnischer Experimentierfreude mit sozialem und humanitärem Engagement gekennzeichnet ist.

Ban wurde 1957 in der Präfektur Tokio geboren und studierte ab 1980 Architektur in Los Angeles und New York. Sein Werk ist von Eleganz und Innovation geprägt – oft filigrane und immer bemerkenswerte Strukturen, die auf den ersten Blick keiner Zeit und keinem Raum eindeutig zugeordnet werden können, sorgen für eine enorme Anziehungskraft seiner Arbeiten.

Eines der wichtigsten Argumente für die Juroren der Hyatt Foundation für die Vergabe des Preises an Ban war sein humanitäres Engagement: Seit der Eskalation der Konflikte in Ruanda im Jahr 1994 ist Ban aktiv in der Katastrophenhilfe tätig. Damals schlug er den Vereinten Nationen (UN) eine provisorische Wohnlösung aus Kartonröhren für die Flüchtlinge vor, woraufhin er als Berater angestellt wurde. Im Jahr 1995 gründete er die Nichtregierungsorganisation (NGO) mit dem Namen VAN – Voluntary Architects´ Network – und ist seitdem unermüdlich in der Katastrophenhilfe aktiv. Viele papiergestützte Konstruktionen, Brücken, Häuser, Schulen, sogar Museen und Kirchen sind in diesem Kontext entstanden.