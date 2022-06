Wie lassen sich kleine Räume optisch vergrößern?

Außer für das Bett, zwei Nachttische und maximal eine Kommode, ist in den meisten Schlafzimmern kein Platz für viel Schnickschnack. Warum also nicht in die Höhe gehen, sprich: Die Decke dekorieren? Dafür bieten sich Tapeten an, zum Beispiel mit Wolken-Motiv!

Tipp: Nicht immer nur die Wände gestalten, sondern auch mal in Betracht ziehen, die Decke zu dekorieren! Gerade vom Bett aus sieht man hier schließlich besonders oft hoch.