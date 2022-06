Mit (t)raumhaften Zimmerdecken und Wänden Kinderzimmer vergrößern

Wie wäre es zum Beispiel mit dieser ausgefallenen Deckenbeleuchtung in strahlendem Blau? Tagsüber geschickt hinter einer Holzvertäfelung versteckt, in die weitere kleine Lichter eingebaut sind, taucht die Leuchtröhre das Kinderzimmer in den Abendstunden in ein tiefes, beruhigendes Blau. Durch die durchgehene Beleuchtung und die Tatsache, dass die Decke angestrahlt wird, eröffnet sich eine neue Dimension des Zimmers. Es wirkt größer, höher und geräumiger.