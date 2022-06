30 Quadratmeter geballte Einrichtungspower

Der Raum, der sich nachts in ein Schlafzimmer verwandelt, ist tagsüber die Küche. Diese besteht aus einem weißen Tisch, der an einer Seite an der Wand fixiert ist, während die andere ausgeklappt werden kann, um so mehr Platz zum Essen zu schaffen. Durch das einfallende natürliche Licht wirkt der Raum größer, ebenso durch die weißen Wände. Die werden durch die bunten Beatles-Bilder aufgebrochen und bekommen so einen aufregenden Farbkontrast.

Auch die blauen Hocker sorgen für ein farbliches Highlight in dem Mehrzweckraum und können ganz einfach unter dem Tisch verstaut werden.