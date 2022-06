Schränke, Regale, Kommoden und Co. – schöner Stauraum

Es geht uns wohl allen so: Mit der Zeit häufen sich in der Wohnung Dinge an, die irgendwo verstaut werden müssen und oft weiß man nicht wohin damit. Bücher, die sich scheinbar von selbst vermehren, Küchengeräte, die man trotz aller guten Vorsätze eher selten benutzt oder Bekleidung, die nicht der Jahreszeit entspricht landen oft in irgendeiner dunklen Ecke und müssen vor erneutem Gebrauch erst mühsam hervorgekramt werden.

Stauraum wird also oft etwas stiefmütterlich behandelt. Das finden wir schade, denn es gibt viele tolle Arten, Bücher und Co. so zu lagern, dass sie ein stylisher Blickfang im Haus werden. Dicke Wintermäntel verschwinden dann entweder in schönen Kommoden oder werden dank origineller Kleiderhaken selbst noch zum Eyecatcher.

Wir zeigen euch heute deshalb die kreativsten Umsetzungen der Klassiker Schränke, Regale und Kleiderhaken. So wird jeder Stauraum zum absoluten Hingucker und Ordnung halten macht sogar Kindern Spaß!