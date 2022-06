Wohnen wie eine Prinzessin – in dieser Villa

An diesem Tisch trifft man sich doch gern zum Essen, oder vielleicht doch lieber zum Kaffeekränzchen oder zur Teestunde? Der runde Tisch im offenen Wohnraum des Erdgeschosses bietet trotzdem sein ganz eigenes Reich und hat mehr Charme als George Clooney.

Die edlen weißen Stühle bieten Platz für fünf Personen, die alle gemeinsam in dem hellen und freundlichen Ambiente zusammen am Tisch sitzen können. Der dezente Kronleuchter über dem Tisch sowie die groß gemusterten Vorhänge an den vielen Fenstern sorgen für den letzten Rest Wohlfühlen!