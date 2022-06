Ein Ferienhaus an der Ostsee

Ein Ferienhaus zum Verlieben findet man im Ostseebad Ahrenshoop: Das Seehaus verzaubert bereits auf den ersten Blick mit seinem malerischen Reetdach und auch das Innere lädt zum Verweilen ein. Erbaut in den 50er Jahren, wurde es von unserer Expertin Heike Gebhard behutsam renoviert und ist nun voll und ganz im Jetzt angekommen. Auf 120 qm lebt hier moderner Zeitgeist in traditionellen Mauern. Das Haus liegt nur eine Minute vom idyllischen Ostseestrand entfernt in absolut ruhiger Lage, eingebettet in weite Felder - der perfekte Ort für einen entspannten Urlaub. Inmitten eines großen alten Gartens bietet das Ferienhäuschen Platz für bis zu sechs Personen, die gemeinsam eine unvergessliche Zeit verbringen möchten.