Rund um die Uhr: innovative Zeitmesser

Wer kennt das nicht? Der Blick wandert alle paar Minuten zur Uhr, weil man auf einen wichtigen Anruf oder Termin wartet. Aber auch sonst schauen wir im Alltag regelmäßig auf diesen zuverlässigen Begleiter: die Uhr. Was liegt da näher, als den Gegenstand, an dem so viele Blicke hängenbleiben, schön und innovativ zu gestalten? Statt schnöden Zeitmessern in Schwarz-Weiß zeigen wir hier eine Auswahl der innovativsten, schönsten, und buntesten Uhren. Da macht der Blick aufs Ziffernbaltt Spaß, selbst wenn man sich einmal um ein paar Minuten verspätet haben sollte.