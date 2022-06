Hund, Eule, Frosch – tierische Wohnideen

In Kinderzimmern sind sie am häufigsten anzutreffen: Tiere in allen Farben und Formen. Doch auch im restlichen Haus können Kissen, Küchenutensilien und Dekorationsegenstände mit Tiermotiv punkten. In gedeckteren Farben oder als witziges Detail wirken diese gar nicht kindlich, sondern ganz im Gegenteil erwachsen und stylish. Einzelne Teile mit Tiermotiv setzen Akzente und sind echte Hingucker. Wer mag, kann aber natürlich auch gleich mehrere tierische Accessoires kombinieren. Und plötzlich begrüßt uns beim Aufstehen nicht etwa das Murmeltier, sondern ein kuscheliges Elchkissen; den Kaffee trinken wir aus einer Tasse mit Fuchs-Druck und im Bad wartet ein kleiner Froschkönig auf seinen erlösenden Kuss. Wenn sich also bei uns Hasen neben Schwänen und Pfauen tummeln, sind wir keineswegs zu Besuch im Tierpark – nein – einfach nur zu Hause.