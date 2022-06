(Creative Commons attribution: Vincent Desjardins)





In den Jahren 1947-1965 realisierte Le Corbusier in vier französischen Orten sowie in Berlin die Unité d’habitation, die als mustergültiges Beispiel für Hochhaussiedlungen gelten. Alle Maße der Unité d’Habitation von Marseille sind nach dem von Le Corbusier entwickelten Maßsystem Modulor bestimmt worden, das ein Proportionssystem darstellt und auf dem Goldenen Schnitt basiert. Dieses System stellt ein Ordnungsmaß dar, das den Menschen in ein mathematisches Raster ordnet, um ein Ideal der nutzenden Bewegungs- und Wohnungsfläche zu erhalten.

Neben dem Bau von Villen verstand der Architekt die außerordentliche Wichtigkeit gesellschaftlicher und sozialer Wohnungsbauten und definierte diese neu. So galt die Auseinandersetzung mit dem Wohnungsmangel als ein großer Bestandteil seiner Arbeit und er setzte sich zum Ziel, dieses Problem in Form eines zeitgenössischen Wohnungskomplexes umzusetzen. Auch bekannt als die Radiant City , war dieses Gebäude eine Antwort auf die kritische Notwendigkeit für Qualität von Sozialwohnungen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dieses Gebäude wurde am 14. Oktober 1952 in Cité radieuse fertiggestellt und ist 138 Meter lang, 25 Meter breit und 56 Meter hoch. Der Skelettbau aus Stahlbeton besitzt 18 Geschosse, wobei sich anstelle der untersten Etage ein Freigeschoss mit markanten Stützen befindet, die das Gebäude tragen. Hier befinden sich auch die Zugänge zu den Wohnungen. Insgesamt fasst das Gebäude 337 Appartements, die jeweils als zweigeschossige Maisonettewohnungen ausgebildet sind: Das untere Geschoss der Wohnung nimmt die gesamte Stockwerkbreite ein, die darüber liegende Etage etwa nur die knappe Hälfte. Die langen Zeilenbauten wurden relativ genau in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet, um von beiden Seiten ausreichend Helligkeit zu erlangen.

Um das soziale und gesellschaftliche Leben zu verknüpfen, befinden sich in der siebten und achten Etage Geschäfte, ein kleines Hotel und eine Wäscherei. Auf der begehbaren Dachterrasse finden ein Kindergarten, ein Freilufttheater und eine Sporthalle platz, die das Wohnen und Leben vernetzen: Die Geschäfte, das Café im Hotel und die Dachterrasse sind jederzeit frei zugänglich.