Spiegel fürs Badezimmer

Ein Spiegel ist definitiv eines der Must-haves im Badezimmer. Wie sonst sollten wir uns schminken, die Haare stylen oder prüfen, ob wir noch Zahnpasta im Gesicht haben? Und Spiegel helfen uns nicht nur bei der täglichen Hygiene, sondern sie erfüllen auch noch einen praktischen Zweck bei der Gestaltung des Raums. Denn speziell große Spiegel lassen das Bad durch die Reflektion größer wirken.

Die Auswahl an Spiegeln, die fürs Badezimmer geeignet sind, ist riesengroß. Und das ist auch gut so, denn so können wir das Design individuell an unseren Einrichtungsstil oder unsere praktischen Ansprüche anpassen. Ein paar Inspirationen haben wir hier für euch zusammengestellt.