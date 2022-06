Stilvoll wohnen im charismatischen Einfamilienhaus

Das unverwechselbare Erscheinungsbild dieses Gebäudes wird in erster Linie vom auffälligen, schwarzen Dach dominiert. Eine leuchtend rote Backsteinfassade im ersten Stock ist eine originelle Ergänzung zu dem sonst klassisch weißen Fassadenanstrich. Die schlichte, klare Architektur vermittelt der Familie sowie den Nachbarn eine entspannte Atmosphäre. Große Fenster lassen viel Licht in die Innenräume und bieten zum Teil leichten Zugang in den Garten.

Obwohl dieses Haus in Asien steht, erinnert die Fassadengestaltung deutlich an europäische Gebäude. Aber ihr werdet sehen: Das Innendesign trägt eindeutig eine asiatische Handschrift.