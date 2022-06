Komfortables Fertighaus: Fertig in 5 Monaten

Wir befindet uns heute in Centalloim Piemont, einem kleinen Dorf südlich von Turin. Dieses Gebiet ist geprägt von einer tief verwurzelten, traditionellen Architektur. Die klassischen Elemente wie Naturstein finden wir in diesem Neubau wieder, sodass eine schöne Kontinuität zwischen der alten und neuen Bebauung entsteht. Das Einfamilienhaus fügt sich auf diese Weise wie von selbst in die Landschaft ein.

Und in der Tat: Von außen scheint es ein Einfamilienhaus wie jedes anderes zu sein. Doch tatsächlich ist es ein Vorzeigeprojekt in Sachen nachhaltiges Bauen. Strengste Kriterien der Wärmeisolierung sowie Schalldämmung erfüllt dieses Haus, sodass es in nationalen Rankings zur Kategorie A+ gehört. Der Energiebedarf liegt bei 16 kWh / m² pro Jahr.