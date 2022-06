Vorher-Nachher: Mini-Apartment wird echtes Raumwunder

Jetzt tauchen wir ein in eine für viele wohl völlig unbekannte Welt. Wir befinden uns in Südkorea in einem Goshiwon. Ein Goshiwon ist eine Wohnmöglichkeit für junge Menschen in Korea, die am ehesten mit dem Studentenwohnheim hierzulande vergleichbar ist: Jede Person hat ein eigenes, möbliertes Zimmer. Daneben gibt es meist Gemeinschaftsräume wie Küche oder Bad, die von mehreren Personen geteilt werden. Das bemerkenswerte an den Zimmern in einem Goshiwon ist ihre Größe: Sie sind in den meisten Fällen sehr sehr klein. Doch aufgrund der hohen Wohnungsmieten sowie anderen Kosten in den Großstädten Südkoreas, kommen viele junge Menschen nicht daran vorbei, dort zu wohnen. Sie sind eine günstige Alternative zu anderen Wohnformen und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, mit wenig Geld auf eigenen Beinen zu stehen.

Das Apartment, das wir euch heute zeigen, ist ein Beispiel dafür, wie mit klugem Innendesign auch auf kleinstem Raum eine gemütliche Bleibe geschaffen werden kann. Der Auftrag: Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auf kleinem Raum den Bewohnern so viel Komfort wie möglich zu geben. Das Projekt wurde vom Architekturbüro OUA realisiert – mit viel Sinn für Farben, Möbeldesign und Raumaufteilung.