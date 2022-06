Altmodisches Haus bekommt umwerfendes Facelift

3s architects and designers ltd

Die Hauptfassade der Doppelhaushälfte zeigt zur Straße hin und zeichnete sich bis zum Umbau vor allem durch Schlichtheit aus. Eine weiße, saubere, fast schon kühl wirkende Hausfassade wurde von einer kleinen Einfahrt gesäumt, die gerade genügend Platz für ein Auto bot.

Auf Grundlage dieser sehr einfach und traditionell gehaltenen Fassade entstand durch die Planung von 3S Architects and Designer LTD ein modernes Haus in der Vorstadt, das durch innovative Details und avantgardistisches Flair beeindruckt.