Für viele Personen ist ein Haus direkt am Strand der absolute Traum, den sie sich nach einem Lottogewinn oder einem anderen glücklichen Zufall verwirklichen möchten. In einem solchen Anwesen lässt es sich auch schön leben – hier könnt ihr in Ruhe den Meerblick von der hauseigenen Terrasse genießen und täglich mit der Sonne aufstehen, die euch an jedem Morgen in einem der luxuriösen Schlafzimmer erreicht.

Wir haben für euch ein modernes, frisches und helles Haus direkt am Strand gefunden, das uns vom ersten Moment an begeistert hat. Die Architekten von Imativa Arquitectos aus Mexiko haben uns ein fantastisches Projekt vorgestellt, an dem sie zwischen 2014 und 2015 intensiv gearbeitet haben. Das Resultat ist ein luxuriöser Rückzugsort mit Meerblick, der auf jeder Ebene durch andere Details verzaubert, schaut mit uns rein.