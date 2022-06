Pretty in Pastell

Macarons, Eiscreme, Frühlingskleider, bunte Malkreide, die Flügel von Zitronenfaltern, der Himmel kurz nach Sonnenaufgang… Die Liste idyllischer Dinge, die pastellfarben sind, ist endlos.

Da Pastellfarben so viele schöne Erinnerungen und Emotionen in uns wachrufen, richten wir auch gerne unsere eigenen vier Wände in den zarten Farben ein. Ob Esszimmer, Kinderzimmer oder Bad – wir können gar nicht genug von den süßen Eiscreme-Tönen bekommen und wollen am liebsten ein Zuhause im Bonbon-Komplett-Look!