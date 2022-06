Weltreise im Wohnzimmer

Gerade wenn draußen die Temperaturen sinken, packt uns das Fernweh.

Die Orte, an die wir reisen möchten, malen wir uns dann in den leuchtendsten Farben aus. Ob ein Eis essen in Rom, auf den Eifelturm steigen in Paris oder in einem roten Doppeldeckerbus London erkunden… die Möglichkeiten sind endlos! Oder wir träumen uns noch weiter weg, nach Thailand, Japan und an die Traumstrände der Südsee. Dank Einrichtungsgegenständen aus aller Welt können wir jetzt zum Glück eine Weltreise im eigenen Wohnzimmer unternehmen, ganz ohne teure Flüge und Hotels.