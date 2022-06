Kaminverkleidungen für den Innenraum

Ein weitere Idee für inaktive Kamine sehen wir hier in einer Wohnung in Paris: Der Kamin wurde in einem kräftigen Lila gestrichen und bietet nun eine Ablagefläche für diverse Sammlerstücke. Und das ist auch problemlos möglich, denn die Farbe muss nicht mehr feuerfest sein und wir können im Kamin platzieren, was wir wollen.

