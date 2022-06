Mehdi Pour Design: Großes Herz für kleine Dinge

Die persisch-italienische Designerin Layla Mehdi Pour weiß, wie viel Spaß die kleinen Dinge des Lebens machen können und wie man genau diese Lebensfreude anhand von originellen Alltagsgegenständen in unsere vier Wände bringt. Von der formwandelnden Uhr über verliebte Salz- und Pfefferstreuer bis hin zu Blumenvasen, die an die Wand wollen, bringt sie Spaß in unser Leben und überrascht mit außergewöhnlichen und gleichzeitig erfrischend einfachen Ideen und Kreationen, die mit Individualität, Charme und Charakter unsere Herzen erobern.