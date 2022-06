Faszinierende Ideen für offene Küchen

Offene Küchen liegen im Trend. Das liegt nicht nur an der modernen, offenen Bauweise vieler neuer Häuser, sondern auch an der Funktionalität und dem großen, sozialen Vorteil. Wenn in einem Haushalt viel gekocht wird, wird die Küche schnell zum Mittelpunkt des Geschehens. Die Familie und Freunde versammeln sich, um einen schönen Abend mit tollen Speisen zu genießen. Kochinseln erlauben uns das Zubereiten der köstlichen Gerichte in eine kleine Show zu verwandeln und bieten viel Platz zum Arbeiten und Vorbereiten. Der Koch ist nicht mehr weit entfernt von seinen Gästen, was nette Unterhaltungen und viel Spaß beim Kochen einbeziehen. In diesem Artikel zeigen wir euch ein paar Beispiele, bei denen die Innenarchitekten und Küchenbauer eine gemeinsame Glanzleistung erzielt haben.