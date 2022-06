​Mit einem eigenen Kinderpool das Schwimmbad nach Hause holen

Ein flacher Einstieg in den Pool ist vor allem für Kinder ideal, denn bekanntlich fühlen sich die Kleinen sicherer, wenn sie den Boden unter den Füßen spüren können. Unser Experte dieses Bildes stellt den Pool in den Fokus des Geschehens. Während die Terrasse genügend Platz bietet, ein ausgiebiges Sonnenbad zu genießen, oder an einer großen Tafel zu speisen, kühlen sich die Sprösslinge im Kinderpool ab. Die weißen Fliesen lassen sich sehr gut mit den Rattan – Möbeln kombinieren und geben dem Gesamtbild einen Lounch-Charakter. Auch hier kommt in jedem Fall das Urlaubsfeeling nicht zu kurz und dank der großen Terrasse, seid ihr den ganzen Tag unter der Sonne.