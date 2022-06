Treppen als Eyecatcher im Wohnzimmer

In diesem minimalistisch gestalteten Wohnzimmer sorgt die Treppe für das gewisse Etwas, denn sie fällt in der Formgebung extravagant aus dem Rahmen, ohne jedoch einen Stilbruch darzustellen. Ganz in Weiß passt sie sich der puristischen Einrichtung und dem reduzierten Raumkonzept nahtlos an, tanzt dabei aber durch die ausgefallene Silhouette erfrischend aus der Reihe.