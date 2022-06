6 Wow-Häuser und ihre Wohnzimmer, die ihr unbedingt gesehen haben müsst

Es gibt Häuser, die sofort ins Auge stechen und unseren Blick auf sich ziehen. Die Gründe dafür können unterschiedlich sein – so kann es an der ausgefallenen Form, der besonderen Fassade, der beeindruckenden Größe, der Architekursprache oder dem Gesamtpaket liegen. Hat ein Objekt erst einmal unser Interesse geweckt, würden wir am liebsten auch einen Blick ins Innere werfen. Doch in den Genuss kommt man leider viel zu selten. So aber nicht bei uns: Wir stellen euch sechs Häuser vor und gewähren euch dabei einen Einblick in das jeweilige Wohnzimmer – Überraschungen inklusive!