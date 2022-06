Historischer Charme trifft modernes Design: Traumhaus mit Dachterrasse

Für ein ganz besonderes Wohngefühl sorgt die Verwendung von viel Glas: So ist das Dach über dem Wohnzimmer komplett transparent und lässt es so wie einen Wintergarten wirken – fast so als säße man im Freien. Dadurch gewinnt man einen weiteren Raum, in dem sich ruhige und entspannte Stunden ganz nah an der Natur verbringen lassen – und das Ganze mitten in der Stadt.