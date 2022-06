Gemütlichkeit pur in diesem schlichten Häuschen

Wir sehen uns das Gebäude ein wenig näher an und entdecken zuerst diese wunderbare überdachte Veranda. Bislang zeigt sich uns lediglich eine recht spartanische Ausstattung, bestehend aus einem gemütlichen Schaukelstuhl und mehreren Grünpflanzen. Umso besser für all jene, die viele eigene Ideen einbringen möchten und diesem Objekt ihren ganz persönlichen Stil verleihen möchten. So wirkt die große überdachte Fläche wie gemacht für einen großen Tisch mit vielen Stühlen, wo die ganze Familie für gemeinsame Mahlzeiten zusammenkommen kann und die Kinder in Ruhe spielen können – überdacht und im Freien zugleich.