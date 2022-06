Frühlingsfarbe Gelb

Die Sonne scheint – zumindest in den eigenen vier Wänden! Es ist offiziell: Gelb erheitert das Gemüt. Oder wie ist es sonst zu erklären, dass man sich so freut, wenn man mit dem Auto an Rapsfeldern vorbeifährt und einen Strauß Sonnenblumen geschenkt bekommt?! Dass Gelb im Wohnbereich schwierig zu integrieren ist, muss ein Gerücht sein… Klar, passen die Nichtfarben schwarz, weiß oder grau so ziemlich zu allem. Aber auch Gelb ist überraschend kombinierbar wie die Beispiele unserer Experten beweisen! Worauf man achten muss, damit gelbe Möbel, Accessoires oder Wandfarben den Raum auch wirklich zum Leuchten bringen: