5 Schlafzimmer Trends, die du nicht verpassen solltest

Auf lackierte Möbel zu verzichten, das dürfte schwerfallen, denn sie sehen einfach stylish aus. Im Übermaß eingesetzt, können sie einen Raum allerdings auch schnell kalt und steril wirken lassen. Die Lösung und damit auch schon unser erster Lieblingstrend fürs Schlafzimmer: lackierte Möbel mit Holzmöbeln kombinieren. Passend dazu wählt man noch warme Farben wie Blattgrün oder Kupfer und schon hat man ein Schlafzimmer, das an Gemütlichkeit und Stil nur schwer zu übertreffen ist.

In dem hier zu sehenden Beispiel von Livarea wurde diese Vorstellung im minimalistichen Stil umgesetzt. Das schlichte Holzbett verfügt über ein gepolstertes Kopfteil und wird von einem ebenso minimalistischen Nachttisch begleitet. Kupfer bringt in Form der Lampe und als Dekoration einen eleganten Touch in den Raum. Für ein Extra an Natur sorgt die Fototapete in kräftigen Grüntönen. Die gesamte Farbpalette orientiert sich an natürlichen Tönen und schafft damit ein angenehmes und ruhiges Ambiente – perfekt für einen erholsamen Schlaf!