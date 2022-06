Die coolsten Sommerhäuser

Die ersten Sonnenstrahlen gefolgt von lauwarmen Abenden durften wir bereits genießen. Und so langsam macht sich die Urlaubsstimmung breit. Vielleicht steht eure Ferienplanung schon, vielleicht braucht ihr aber auch noch ein wenig Inspiration. So oder so, wir entführen euch heute in die Türkei, die neben einer herrlichen Landschaft und garantiert gutem Wetter wirklich attraktive Häuser zu bieten hat. Lehnt euch zurück und findet euren Traum vom Feriendomizil.