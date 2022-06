Moderner Kubus für höchsten Wohnkomfort

Was mit der großen Palme auf der Terrasse und dem türkisblauen Wasser im Pool aussieht wie ein Traum vom Mittelmeer, haben die Architekten der HUNKELER.PARTNER ARCHITEKTEN AG in Seehäusern in Oberkirch realisiert. Der hellgraue “Monolith” mit seinen kubischen Formen ist der Inbegriff zeitgenössischer Baukunst und spiegelt im Äußeren wider, was im Inneren Programm ist: ein stilsicheres Design, das den höchsten Ansprüchen an modernes Wohnen gerecht wird.