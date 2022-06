Modernes Stadthaus mit Pool

In der argentinischen Stadt Chivilcoy, in der Provinz von Buenos Aires, treffen wir auf ein von außen zunächst unauffälliges Haus. Hinter der Fassade hält es jedoch einige Überraschungen bereit – vor allem im Garten. Der Architekt Pablo Langellotti hat selbstverständlich nichts dem Zufall überlassen. Architektonisch besticht das Gebäude durch eine zeitgenössische Bauweise und im Inneren durch einen hohen Wohnkomfort. Mehr dazu seht ihr jetzt in unserem 360°-Rundgang.