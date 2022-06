Clevere Renovierungstipps, um euer Haus zu vergrößern

Ihr müsst nicht unbedingt neue Flächen kaufen, um euer Haus zu erweitern und eine Terrasse anzubauen. Ganz im Gegenteil, verwandelt einfach einen Teil eures Rasens in eure hauseigene Terrasse. Diesen gemütlichen Platz könnt ihr mit einer großen Markise perfektionieren, die euch an heißen Tagen Schutz vor der Sonne spendet. Wir garantieren euch, diese Hauserweiterung lohnt sich in den nächsten Jahrzehnten in jedem Sommer aufs Neue!