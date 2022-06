Im Zeitalter der Globalisierung können wir innerhalb von Stunden jeden denkbaren Flecken der Erde erreichen, und auch Wohn- und Einrichtungstrends überwinden spielend leicht ganze Kontinente und jede Landesgrenze. Fans des individuellen und internationalen Lebensgefühls bringen Einflüsse aus Asien, Afrika und Amerika nach Chemnitz oder Castrop-Rauxel und wer den echten, authentischen und originalen Look will, jettet einfach durch die Welt, um sich direkt vor Ort Inspiration und Ideen für die Einrichtung zu holen. Alle, die nicht mal eben in den nächsten Flieger steigen können, müssen trotzdem nicht auf Inspiration verzichten. Mit unseren Wohnideen für Weltenbummler holen wir uns jetzt ganz einfach die weite Welt nach Hause und wirken dem Fernweh kreativ entgegen.