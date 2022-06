Ansprechendes Passivhaus mit großer Terrasse

In diesem Ideenbuch erwartet euch eine Führung durch ein zertifiziertes Passivhaus, das beweist, dass ökologisches Wohnen und moderne Architektur sehr gut zusammenpassen. Das Einfamilienhaus liegt im Herzen einer Wohnsiedlung in Laillé, einer kleinen französischen Gemeinde in der Nähe von Rennes. Die Konzeption für dieses Gebäude stammt aus dem Architekturbüro O2 Concept Architecture, das sich ganz dem verantwortungsvollen Bauen verschrieben hat. Seit der Gründung haben die Architekten eine ganze Reihe von Projekten realisiert, in denen Nachhaltigkeit größte Priorität genoss. Eine autarke Energieversorgung gehört für sie zu einem Haus so selbstverständlich dazu wie auch umweltschonende Materialien. Das zeigt sich auch in dem Haus, das wir euch heute zeigen.

Dieses Passivhaus bietet unvergleichliche Lebensqualität. Die Wand zum Süden hin ist weitestgehend verglast, während zum Norden hin nur wenige Fenster verbaut wurden. Auch die Dachschrägen sind mit großen Fenstern versehen, sodass einfallendes Tageslicht maximal genutzt wird. Eine doppelte Raumhöhe mit Mezzanin führt dazu, dass das Licht nahezu das komplette Haus erhellt. Ein weiteres Highlight ist die große Holzterrasse. Aber ihr werdet schon sehen!