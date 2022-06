Design mit Funktion: Das Radregal

Es gibt Möbel und Accessoires, die einfach schön aussehen und es gibt solche, die vordergründig funktional sind. In manchen Fällen vereint ein Produkt aber auch beides – so, wie hier! Das Radregal von Sonntagsstaat ist die optimale Aufbewahrung für alle Fahrradfahrer, die ihren Drahtesel auch gerne mal mit in die Wohnung nehmen. Das hat natürlich den entscheidenden Vorteil, dass es so nicht geklaut oder von der Witterung beschädigt werden kann. Außerdem gibt es hier natürlich genug Platz zum Aufbewahren – nicht nur für die Fahrradpumpe!