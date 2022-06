9 Gartenideen, die du sofort nachmachen musst

Gerade in unseren Breitengraden ist es keine schlechte Idee, den Innenhof mit einer Überdachung zu versehen, um ihn an möglichst vielen Tagen im Jahr nutzen zu können. Ideal ist eine Dachversion, die sich automatisch verstellen lässt und so an schönen Tagen offen gelassen werden oder Halbschatten spenden kann und bei Regen komplett geschlossen wird.