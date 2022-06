9 Fliesen-Ideen für Küche und Bad

Zum Schluss haben wir noch ein Beispiel im Gepäck, bei dem die Fliesen des Bodens nahtlos in die der Wand übergehen. Gerade, wenn man solche auffälligen Mustervarianten wählt, wird das Bad so zum absoluten Blickfang. Um ein überladendes Gesamtbild zu vermeiden, bleibt man am besten in einer Farbfamilie und lässt die restlichen Wände sowie Möbel und Accessoires so schlicht wie möglich.