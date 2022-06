Diese 7 Ideen für kleine Gärten solltest du sofort ausprobieren!

Jede Ecke sinnvoll nutzen – das gilt ganz besonders auch für die Gestaltung eines kleinen Gartens. Habt ihr also eine kleine Nische am Haus oder an der Garage, könnt ihr diese beispielsweise für die Anlegung eines Beetes vorsehen. Wäre doch auch zu schade um den nicht genutzten Platz. Was die Umsetzung betrifft, so sind euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Mit einem mehretagigen Beet jedoch könnt ihr garantiert nichts falsch machen, schöpft ihr dadurch den vorhanden Platz gleich doppelt und dreifach aus.